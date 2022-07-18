SGM’lerde ders zili çaldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen yaz kurslarının ilk ders gününde Başkan Ekrem Yüce, minik öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yaz aylarını en verimli şekilde değerlendirmeleri için minik öğrencilere yönelik başlatılan yaz kurslarının ilk ders gününde öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi’ndeki öğrencilerle bir araya gelen Yüce, 6 hafta boyunca farklı branşlarda eğitim görecek olan öğrencilere başarılar diledi. Başkan Yüce, “Sakarya’nın tüm öğrencileri ve gençleri bizim birer evladımızdır. Eğitim veren her eğitimcimizde bu bilinçle öğrencilerimize eğitim sunuyor. Sosyal Gelişim Merkezlerimiz minik öğrencilerimizin yaz aylarını değerlendirmeleri, bilgi ve becerilerini geliştirmeleri noktasında büyük destek sağlayacak. Salgın dolayısıyla verilen aranın ardından bugün ilk ders zili çaldı. İnşallah gençlerimiz Sakarya’mız için buralarda en faydalı şekilde gelişecek, ailelerine, Sakarya’mıza ve ülkelerine faydalı olacaklar. Bu yıl şehir genelinden 6 bin 208 öğrencimizin kayıt yaptırdığı yoğun katılımlı bir dönem oldu. 6 hafta boyunca farklı branşlarda eğitim görecek öğrencilerimize başarılar diliyorum. Yaz kurslarımız hayırlı olsun” dedi.