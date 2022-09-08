SGM yaz okullarında 6 haftalık süre tamamlandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi SGM yaz okullarında 14 farklı branşta verilen eğitimlerde 6 haftalık süre tamamlandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Gelişim Merkezleri’nde (SGM) 14 farklı branştan oluşan yaz kursları sona erdi. Çocukların eğlenirken öğrendikleri SGM’ler, birçok farklı aktivitesi sayesinde her yaştan çocuğa hitap etmektedir. 6 hafta boyunca devam eden kurslar sayesinde minikler öğrenmiş oldukları tüm bilgileri ailelerine sunma fırsatı yakalayarak görkemli bir kapanış programı sergiledi.