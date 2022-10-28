SGM öğrencilerinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Sakarya Büyükşehir Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) öğrencilerinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırladıkları gösteriler büyük beğeni topladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi öğrencileri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla kutladı. SGM’de Drama, Mutfak ve Resim atölyelerine katılan öğrenciler, Cumhuriyet Bayramı için hazırladıkları etkinlik ve gösterileri aileleri için sergiledi. Drama atölyesine katılan öğrencilerin gösterisi programa katılan aileleri ve öğrenciler tarafından büyük beğeni topladı. Drama öğrencileri bayramı kırmızı beyaz bayraklarla kutlarken, yine kırmızı beyaz balonları gökyüzüne bıraktı. Resim sınıfı öğrencileri ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konulu resimler hazırladı ve kendi hayallerini kağıda döktü. Minik ressamlar çalışmalarını büyük bir heyecanla sergiledi. Mutfak sınıfı ise hazırladıkları ay ve yıldız şekilli kurabiyeleri misafirlere ikram etti.

Yapılan açıklamada, Sosyal Gelişim Merkezi öğrencilerinin hazırladığı etkinliklere katılan tüm ailelere teşekkür edilerek, “Öğrencilerimiz katıldıkları atölyelerde farklı branşlarda eğitimler alıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için de özel bir gösteri hazırladılar. Hepsini kutluyoruz. Etkinliğe katılan ailelerimize teşekkür ediyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun” denildi.