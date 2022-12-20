SGM öğrencileri yerli üretim satış merkezlerine hayran kaldı

Sosyal Gelişim Merkezi Kuranı Kerim ve Değerler Eğitimi dersin öğrencileri, yerli malı haftası çerçevesinde gezdikleri yerli üretim noktasında faaliyet gösteren tesisler hakkında bilgi aldı.

SGM’de 20 farklı branşta gerçekleştirilen eğitimler ara vermeden devam ediyor. SGM’lerde eğitimlerin yanı sıra etkinliklerde gerçekleşiyor. Etkinlikler çerçevesinde her yıl aralık ayında kutlanan Yerli Malı Haftası vesilesiyle Adapazarı SGM’de kurs alan Kuranı Kerim ve Değerler Eğitimi dersi öğrencileri, Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların hizmetine sunulan yerli üretim merkezleri Süt54, Bal54, Hanımeli Pazarı, Gabak54, Şifa Evi, Nehir Çikolata’yı gezdi. Gezi sırasında tesis çalışanları öğrencileri bilgilendirdi.