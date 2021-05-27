SGK Köprülü Kavşak Projesi’nde deplase çalışmaları tamamlandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından SGK Köprülü Kavşak Projesi’nde gece saatlerinde başlatılan çelik isale hattının deplase çalışmaları sabaha kadar devam etti. Yoğun bir mesai ile çalışan ekipler su kesintisi nedeniyle vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürdü.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan ve ulaşımda Sakarya’ya çağ atlatacak SGK Köprülü Kavşak Projesi’nde çalışmalar aralıksız bir şekilde sürdürülüyor. 4 ilçeye su temin eden çelik isale hattının engel teşkil etmemesi için başlatılan deplase çalışmaları gece boyunca devam etti. Çalışmalar boyunca vatandaşın mağduriyet yaşamaması için yoğun bir mesai harcayan SASKİ ekipleri sabah saatlerinde bölgeye su vermeye başladı. Yenilenen hat güzergahı ile ilgili kurumdan yapılan açıklamada, “Çalışmalar boyunca yaşanan su kesintisinden dolayı öncelikle abonelerimizde özür dileriz. Yenilenen ve güzergahı değişen hat sayesinde bölgede uzun yıllar boyunca vatandaşlarımız kaliteli içmesuyuna kesintisiz bir şekilde ulaşacak” ifadeleri kullanıldı.