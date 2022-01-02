SGK Kavşağı’nda sona doğru, resmi açılış yakında

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya SGK Kavşağı’ndaki çalışmalarda sona gelindiği ve yakın zamanda resmi açılış töreninin gerçekleştirileceğini açıkladı.

Basın mensuplarıyla Ormanpark’ta bir araya gelen Başkan Ekrem Yüce, “Şehrimizde Sakarya SGK kavşağında, yıllardır yaşanan trafik sorununu artık çözüyoruz. Sakarya SGK Köprülü Kavşak çalışmalarımızda son noktaya geldik. Adapazarı, Serdivan ve Erenler kesişim noktasında bulunan düzenleme ile üç ilçenin de ulaşımını rahatlatıyoruz ve zaman kaybını ortadan kaldırıyoruz. Köprülü kavşak 22 metre eninde, 33 metre açıklıkta olup proje kapsamında bin 200 metre uzunluğunda istinat duvarları, kaldırım ve yağmur suyu hattı imalatı yapılmıştır. Ayriyeten toplamda 10 bin metreküp beton, 800 ton demir, 50 bin ton asfalt kullanılmıştır” açıklamalarında bulundu. Açıklama sonrası Başkan Ekrem Yüce ile beraber SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Oktar, Fen İşleri Dairesi Başkanı Cevat Malçok ve Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Kenan Şahin, basın mensuplarıyla çalışmalara bilgi paylaşımında bulundu.

Resmi açılış töreni meclis toplantısı sonrasında

Başkan Yüce ayrıca, “SGK Köprülü Kavşağının maliyeti yaklaşık 40 milyon liradır. Daha önce 2021 yılı içinde hizmete sunacağımızı söylediğimiz Sakarya SGK Köprülü Kavşağını böylelikle trafiğe açmış olduk. İnşallah yakın zamanda resmi açılış törenini gerçekleştireceğiz. Sakarya’mıza hayırlı uğurlu olsun” diyerek müjdeyi paylaştı.

Köprünün yüksekliği karayolları mevzuatına uygun

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin yoğun bir çalışma yürüttüğü proje köprü bölümü Karayolları mevzuatlarına uygun olarak, 4 buçuk metre yüksekliğinde, 32 buçuk metre uzunluğunda ve 21 metre genişliğinde inşa edildi. Projenin inşasında ayrıca, köprünün güçlendirilmesi için Ard Germe (Çelik halatların gerilmesi) tekniği kullanıldı.