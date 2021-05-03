SESAM’da pandemi ve yeni istihdam biçimleri konuşuldu

Sakarya Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezinde (SESAM) düzenlenen programda, pandemi sürecinin etkileri ile oluşmuş yeni çalışma hayatı, çalışma hayatına ilişkin farklı çalışmalar ve uzaktan çalışma biçimleri detaylı bir şekilde tartışıldı.

SESAM tarafından hazırlanan programlara bir yenisi daha eklendi. SAÜ SESAM YouTube kanalından yayımlanan Çalışma Hayatında Yeni İstihdam Biçimleri konulu programın konuğu Doç. Dr. Ekrem Erdoğan, moderatörü ise SESAM Müdürü Prof. Dr. M. Çağlar Özdemir oldu. Pandemiden çok daha önce Avrupa Birliği raporlarında yeni ortaya çıktığı belirtilen yeni istihdam biçimlerinden bazılarının salgın ile daha öne çıktığını belirten Erdoğan, “Pandemi, devam eden bir süreci hızlandırdı. 2000’li yılların başlarından itibaren tanınırlığı artan ve hızla yaygınlaşan uzaktan çalışma, mobil çalışma bunlardan en çok öne çıkan çalışma biçimleri oldu. Pandemi ile bu süreç hızlandırılmış oldu. Birçok mesleğin icra edilmesi açısından da zorunlu hale geldi” dedi.

Firmalar, kendi istihdam biçimlerini keşfediyorlar

Eurofound’un belirlemiş olduğu dokuz istihdam biçimi olduğuna değinen Erdoğan, “Bu süreçte firmalar, işletmeler kendi istihdam biçimlerini keşfediyorlar diyebiliriz. Eurofound tarafından tanımlanmış dokuz yeni istihdam biçimi bulunuyor. Bazılarına biz de alışığız; İş Paylaşımı buna örnek verilebilir. Bunun dışında BİT Tabanlı Mobil Çalışma, Platform Çalışması ki bu ikisi son dönemde çok fazla arttı. Böylelikle küresel işbölümünün de arttığını söyleyebiliriz. Bu üçü ile birlikte Tele Çalışma dediğimiz Uzaktan Çalışma, yine Eurofound tarafından tanımlanan yeni istihdam biçimleri arasında yer alıyor” diye konuştu.

Uzaktan çalışma biçimini serbest meslek için de tanımlamalıyız

Avrupa Birliği’nin, uzaktan çalışmayı serbest meslek grupları için de tanımladığını vurgulayan Erdoğan, “Bizde uzaktan çalışma, bir iş yerine bağlı olan işçinin uzaktan çalışması olarak tanımlanıyor. Ancak Avrupa Birliği bu kavrama serbest çalışanları da ekleyerek kapsamını genişletmiştir. Bizim yapmamız gereken de serbest meslek sahiplerinin çalışmasını da bu yasal zeminde tanımlamak olabilir” diye konuştu.