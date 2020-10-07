Serdivan’dan kan kampanyası
PANDEMİ SÜRECİNDE KAN BAĞIŞI SAYISININ AZALMASI VE KAN STOKLARINDA YAŞANAN DÜŞÜŞÜN ÖNEMİNE VURGU YAPAN SERDİVAN BELEDİYESİ BAŞKANI YUSUF ALEMDAR; TÜRK KIZILAYI’NIN ÇAĞRISINA UYARAK ÖZELLİKLE PANDEMİ SÜRECİNDE DAHA DA ÖNEM ARZ EDEN KAN BAĞIŞI İÇİN HERKESİ 8 EKİM PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 09.30 İLE 18.00 ARASI SERDİVAN BELEDİYE BİNASI ÖNÜNDEKİ PROGRAMA BEKLEDİKLERİNİ BELİRTTİ.
Serdivan Belediyesi ve Kızılay Serdivan Şubesi korona virüs sürecinde anlamlı bir kampanyaya ev sahipliği yapıyor.
Pandemi sürecinde kan bağışı sayısının azalması ve kan stoklarında yaşanan düşüşün önemine vurgu yapan Serdivan Belediyesi Başkanı Yusuf Alemdar; Türk Kızılayı’nın çağrısına uyarak özellikle pandemi sürecinde daha da önem arz eden kan bağışı için herkesi 8 Ekim Perşembe günü saat 09.30 ile 18.00 arası Serdivan Belediye Binası önündeki programa beklediklerini belirtti.
Verilecek bir ünite kan sayesinde bir hayatın kurtulmasına da aracı olunduğunu ve bunun değerinin ölçülemeyeceğini belirten Yusuf Alemdar; kan ihtiyacının özellikle korona virüs ile mücadele eden hastalar başta olmak üzere şifa bekleyen tüm vatandaşlar için önemli olduğunu söyledi.
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