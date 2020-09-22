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Serdivan’da Zabıta ekipleri korona virüs denetimi gerçekleştirdi
SERDİVAN BELEDİYESİ ZABITA EKİPLERİ İLÇE GENELİNDEKİ MASKE, MESAFE VE TEMİZLİK KONULARINDA VATANDAŞLARA UYARILARDA BULUNDU.
SAKARYA 22.09.2020, 17:58
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Serdivan Belediyesi Zabıta Ekipleri ilçe genelindeki maske, mesafe ve temizlik konularında vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Serdivan Belediyesi, korona virüs salgını kapsamında denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu ana caddeler başta olmak üzere ilçe genelindeki maske, mesafe ve temizlik konularında vatandaşlara uyarılarda bulundu. Ekipler denetimleri sırasında eksiklik tespit edilen işletmeler hakkında tutanak tutularak bir sonraki denetime kadar bu eksikliklerin giderilmesi istendi. Denetlemelerde zabıta ekiplerine polis ekipleri de eşlik etti.
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