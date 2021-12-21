Serdivan’da sokaklar yenileniyor

Serdivan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün, Bahçelievler Mahallesi’ndeki asfalt çalışmaları devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü asfalt ekipleri Bahçelievler Mahallesi; Olgun, Ödül, 749, Civelek, Seçil ve 750. sokaklarda yol açma ve kazıma işlemlerinin sonrası yolları sıcak asfaltla yeniledi. Toplam 5694 metrekarelik bir alanda gerçekleştirilen çalışma ile sokaklar yeni çehresine kavuştu.