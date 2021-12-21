Son Dakika
Danıştay, memurlar ve sendikalar arasında ayrımcılık yapıldığı gerekçesiyle yüzde 1 kararını durdurdu
Serdivan’da sokaklar yenileniyor
Serdivan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün, Bahçelievler Mahallesi’ndeki asfalt çalışmaları devam ediyor.
SAKARYA 21.12.2021, 12:22
Serdivan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün, Bahçelievler Mahallesi’ndeki asfalt çalışmaları devam ediyor.
Fen İşleri Müdürlüğü asfalt ekipleri Bahçelievler Mahallesi; Olgun, Ödül, 749, Civelek, Seçil ve 750. sokaklarda yol açma ve kazıma işlemlerinin sonrası yolları sıcak asfaltla yeniledi. Toplam 5694 metrekarelik bir alanda gerçekleştirilen çalışma ile sokaklar yeni çehresine kavuştu.