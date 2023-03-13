Serdivan’da Ramazan öncesi fırınlara denetim

Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte ekmek fırınlarını denetledi.

Zabıta ekipleri Serdivan genelinde bulunan fırınları sıkı denetimden geçirerek, üretim yapılan mekanların hijyen şartları, çalışanların sağlık portör muayene cüzdanları ve ürünlerin gramajları kontrol edildi. Konu ile ilgili bilgi veren ekipler, kurallara uymayan fırın ve imalathanelerin tamamını istenilen standartlara getirmek için çaba sarf ettiklerini belirterek, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte iş yerlerine yönelik sıkı denetimlerin başladığını ve Ramazan boyunca denetimlerin süreceğini ifade etti.