Serdivan’da Ramazan denetimi

Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ramazan Ayı öncesi ilçe genelindeki fırınları denetledi.

Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ekmek, pide ve diğer unlu mamullerin üretim yerlerini ve satış yapılan alanları denetledi. Korona virüs tedbirlerinin yanı sıra işletmelerde ürün ambalajı ve gramaj denetimi de gerçekleştiren ekipler, salgın tedbirleri konusunda işletme sahiplerini ve çalışanlarını bilgilendirdi.