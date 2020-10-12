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Serdivan’da parklar yenileniyor

SERDİVAN BELEDİYESİ BİR YANDAN YENİ PARKLARIN YAPIMINI SÜRDÜRÜRKEN DİĞER YANDAN MEVCUT PARKLARI DA YENİLİYOR.

SAKARYA 12.10.2020, 12:18
Serdivan’da parklar yenileniyor

Serdivan Belediyesi bir yandan yeni parkların yapımını sürdürürken diğer yandan mevcut parkları da yeniliyor.

Çalışmalar kapsamında zamana ve kullanıma bağlı olarak ekonomik ömrünü tamamlamış çocuk oyun gruplarının yanı sıra banklar da elden geçiriliyor. Parkların etrafındaki bozulan ve zarar gören alanlarda da çevre düzenlemesi ve temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar; ilçe genelindeki parklara yönelik tamir, bakım, temizlik ve yenileme çalışmalarının devam edeceğini belirtirken yeni normal hayatla birlikte Belediye olarak tüm tedbirleri de en üst seviyede uyguladıklarını söyledi.

Çocukların parklarda aileleri ile birlikte güvenle ve en önemlisi sağlıklı ortamlarda vakit geçirebilmeleri için tüm parkların ve sosyal donatı alanlarının Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçlarla rutin olarak dezenfekte edildiğini belirten Alemdar; maske, mesafe ve hijyen kurallarına harfiyen ve hep birlikte uyarak bu dönemin en kısa sürede atlatılacağını ve yine eskisi gibi tüm parkların çocuklarla şenleneceğini söyledi.

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