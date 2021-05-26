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Serdivan’da parklar yaza hazır

Serdivan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Serdivan genelinde ot biçme, temizlik ve park bakım çalışmaları kapsamında sosyal donatı alanlarını salgın sonrasına hazırlıyor.

SAKARYA 26.05.2021, 14:13
Serdivan’da parklar yaza hazır

Serdivan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Serdivan genelinde ot biçme, temizlik ve park bakım çalışmaları kapsamında sosyal donatı alanlarını salgın sonrasına hazırlıyor.

Pandemi dönemi boyunca, ilçe genelindeki okul, cami, kamu binası, eczane gibi alanların dezenfekte işlemlerini düzenli olarak gerçekleştiren Serdivan Belediyesi; kademeli normalleşme sürecinde daha sık kullanılan parklar ve yürüyüş yollarının temizlik ve ilaçlama işlemlerini de titizlikle gerçekleştiriyor. Yağmurlarla birlikte parklarda, yol kenarlarında, yeşil alanlarda uzayan yabani otlar belediye ekiplerince temizleniyor.

Kademeli normalleşme kapsamında sokağa çıkma kısıtı kaldırılan çocukların, sağlıklı bir biçimde oynayabilmeleri ve vakit geçirebilmeleri için parkların bakımının ve dezenfektelerinin de gerçekleştirildiği ayrıca oyun gruplarının da tek tek elden geçirilerek çocuklar için daha güvenli hale getirildiği belirtildi.
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