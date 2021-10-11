Serdivan’da okul çevrelerine düzenleme

Serdivan Belediyesi, eğitim-öğretim döneminin açılması ile birlikte, okul çevrelerinde düzenleme ve asfalt çalışması yapıyor.

Serdivan Belediyesi, eğitim-öğretim döneminin açılması ile birlikte, okul çevrelerinde düzenleme ve asfalt çalışması yapıyor. Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordinasyon içerisinde gerçekleştiği bildirilen çalışmalar sonrasında, okullar yaya ve araç trafiğine uygun hale getiriliyor. Serdivan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, İstiklal Mahallesi 2. Cadde’de bulunan Serdivan Anadolu Lisesi’ne alternatif bir yol oluşturulduğu belirtilerek, özellikle servislerin yoğun olduğu saatlerde trafik sıkışıklığının yaşanmaması için tedbirler alındığı ifade edildi.