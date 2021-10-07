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Serdivan’da okul bahçeleri yenileniyor

Serdivan Belediyesi cadde ve sokaklarda başlattığı asfaltlama ile çevre düzenleme çalışmalarını okul bahçelerine de taşıdı.

SAKARYA 07.10.2021, 17:43
Serdivan’da okul bahçeleri yenileniyor

Serdivan Belediyesi cadde ve sokaklarda başlattığı asfaltlama ile çevre düzenleme çalışmalarını okul bahçelerine de taşıdı.

Serdivan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından talep edilen ihtiyaçlar doğrultusunda harekete geçen Serdivan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü okullarda planlı ve koordineli bir çalışma başlattı. Belediyeden yapılan açıklamada çocukların teneffüslerde okul bahçesinde rahatça vakit geçirebilmeleri için ekiplerin asfalt çalışması yaptığı ifade edildi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından okul bahçelerindeki yabani otlar temizlenirken, Fen İşleri Müdürlüğü de eksiği olduğu bildirilen okulların asfaltlarını gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Vatan Mahallesi Yunus Emre İlkokulu’nun bahçesine 312 ton asfalt atılarak okul bahçeleri modern görünüme kavuştu. Serdivan Belediyesi’nden yapılan açıklamada ilçe genelinde okulların talepleri ve ihtiyaçlarına yönelik faaliyetlere devam edileceği belirtildi.

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