Serdivan’da mart ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi

Serdivan Belediyesi’nin mart ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Yusuf Alemdar başkanlığında gerçekleştirildi.

8 gündem maddesinin görüşülüp karara bağlandığı meclis toplantısı sonrası konuşma yapan Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, yoğun bir gündem içerisinde olduklarını belirterek, Rusya-Ukranya arasında yaşanan savaşın son bulmasını temenni ettiğini söyledi. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe de değinen Alemdar, "Doğumdan ölüme her anında varlıklarıyla onurlandıran, ihtiyacımız olduğunda desteklerini esirgemeyen, eğiten, yetiştiren, yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren, başımızın tacı, fedakar kadınlarımızın 8 Mart Kadınlar gününü kutluyorum" dedi.