banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Berat Albayrak'tan ilk fotoğraf!
Berat Albayrak'tan ilk fotoğraf!
AK Parti ''Yalan Üretim Merkezi'' videosunu sildi!
AK Parti ''Yalan Üretim Merkezi'' videosunu sildi!
Nisan ayında en çok külçe altın kazandırdı
Nisan ayında en çok külçe altın kazandırdı
Çalışma izin belgesi muafiyet süresi uzatıldı!
Çalışma izin belgesi muafiyet süresi uzatıldı!

Serdivan’da marketler denetlenmeye devam ediyor

İçişleri Bakanlığı’nın zincir ve süper marketler dahil tüm marketlerde satışı yapılabilecek ürünlerle ilgili genelgesi kapsamında Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde denetim gerçekleştirdi.

SAKARYA 07.05.2021, 16:34
Serdivan’da marketler denetlenmeye devam ediyor

İçişleri Bakanlığı’nın zincir ve süper marketler dahil tüm marketlerde satışı yapılabilecek ürünlerle ilgili genelgesi kapsamında Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde denetim gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı’nın zincir ve süper marketler dahil tüm marketlerde satışı yapılabilecek ürünlerle ilgili genelgesi kapsamında Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde denetim gerçekleştirdi. 7 Mayıs 2021 Cuma gününden itibaren tam kapanma sürecinde zincir ve süper marketler dahil tüm marketlerde temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ve kozmetik ürünlerinin satılabileceği, parfümeri ve makyaj malzemeleri ve zücaciye kategorisindeki ürünlerin satışının yapılamayacağı bilgisi mağaza sorumluları ve satış personeli ile paylaşıldı.
Yorumlar (0)
25°
hafif yağmur