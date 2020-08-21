Serdivan’da korona virüs denetimleri devam ediyor
SERDİVAN BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ KORONA İLE MÜCADELEDE ‘SAĞLIK İÇİN KORONAYLA MÜCADELEDE SIFIR TOLERANS’ SLOGANIYLA İLÇE GENELİNDEKİ TÜM İŞLETMELERİ VE PAZAR ALANLARINI DENETLEMEYE DEVAM EDİYOR.
Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri korona ile mücadelede ‘Sağlık İçin Koronayla Mücadelede Sıfır Tolerans’ sloganıyla ilçe genelindeki tüm işletmeleri ve pazar alanlarını denetlemeye devam ediyor.
Bu kapsamda ekipler bölge esnaflarını tek tek bilgilendirirken, masa düzeninden, maske ve eldiven kullanımına, sosyal mesafenin korunmasından girişte ateş ölçümü yapılıp yapılmadığına kadar her ayrıntı en ince ayrıntısına kadar denetime tabi tutuluyor. Konuyla ilgili Serdivan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, işletme sahiplerinin ve esnafların koronayla mücadele kapsamında rutin olarak bilgilendirildiği ifade edilirken, eksiklik tespit edilen işletmelerle ilgili de gerekli işlemlerin yapıldığı ve bu eksikliklerin giderilmesi ile ilgili verilen süre sonunda işyerlerinin tekrar kontrol edildiği belirtildi. Bu sürecin herkesin daha duyarlı ve bilinçli hareket etmesiyle en kısa sürede atlatılacağının altını çizen yetkililer ‘Sağlık İçin Koronayla Mücadelede Sıfır Tolerans’ sloganıyla denetimlere devam edileceğini belirttiler.
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