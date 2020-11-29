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Serdivan’da kışa hazırlık çalışmaları

Serdivan Belediyesi ilçe genelinde gerçekleştirdiği sonbahar temizlik çalışmalarına devam ediyor.

SAKARYA 29.11.2020, 14:16
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Serdivan’da kışa hazırlık çalışmaları
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Serdivan Belediyesi ilçe genelinde gerçekleştirdiği sonbahar temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Serdivan genelindeki ağaçların temizliği ve bakımı yapılırken, yol kenarlarındaki otlar da temizleniyor. Tüm cadde ve sokaklar başta olmak üzere, refüjler, kaldırımlar ve sosyal donatı alanlarında dökülen yapraklar ve dallar da kaldırılıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler yapraklarını döken ağaçları sağlıklı bir şekilde gelişebilmeleri için türlerine uygun biçimde buduyor.
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