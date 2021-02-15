Serdivan’da kar mesaisi devam ediyor

Serdivan Belediyesi ekipleri, ilçede etkili olan kar yağışı sebebiyle ulaşımda aksaklık yaşanmaması için küreme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Yurt genelinde devam eden kar yağışının Sakarya’da da etkili olmasıyla beraber Serdivan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de 24 saat mesai yapıyor. Ana arterlerde kar temizleme ve tuzlama çalışmaları sürerken ara sokaklar ve köy yollarında da ekipler hummalı şekilde çalışmaya devam ediyor. İlçenin yüksek kesimlerinde yer yer 30 santimetreyi bulan kar yığınları greyderler vasıtasıyla temizlenirken, tuzlama araçları da yapılan temizliğin ardından araç sürüşüne uygun hale getirmek için yollara tuz ve solüsyon döküyor. Soğuk hava ve kar yağışı dolayısıyla yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını da unutmayan Serdivan Belediyesi, onların olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için de çalışmalarını sıklaştırdı.