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Serdivan’da ilaçlama çalışmaları devam ediyor

Serdivan Belediyesi, cadde ve sokaklarda periyodik olarak yapılan ilaçlama faaliyetlerini aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

SAKARYA 20.08.2022, 17:40
Serdivan’da ilaçlama çalışmaları devam ediyor

Serdivan Belediyesi, cadde ve sokaklarda periyodik olarak yapılan ilaçlama faaliyetlerini aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Serdivan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, böcek ve sineklere karşı gece gündüz ilaçlama çalışmaları yapıyor. Ekipler, temiz bir çevre için sağlık ve hijyen açısından tehdit oluşturabilecek tüm noktalarda çalışmaları titizlikle sürdürüyor. Cadde ve sokaklarda periyodik olarak yapılan ilaçlama faaliyetlerinin yanı sıra vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda da hareket eden ekipler özellikle vatandaşların yoğunlukla kullandığı alanları da ilaçlıyor.

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