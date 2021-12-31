Serdivan’da fiyat denetimi

Serdivan’da, zincir marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fiyat ve etiket denetimleri devam ediyor.

Serdivan Belediyesi ve Ticaret İl Müdürlüğü koordinesinde Zabıta ekiplerince marketlerde yapılan fiyat, gramaj ve hijyen denetimlerinde, reyonlardaki ürünlerin etiket fiyatları ile kasa fiyatları kontrol edildi. Ekipler tarafından rastgele seçilen ürünlerin, raf etiketleri ve kasa fiyatları bir bir karşılaştırılırken işletmeler kurallarla ilgili bilgilendirildi.

Konu ile ilgili Serdivan Belediyesi’nden yapılan açıklamada kontrollerin aralıksız süreceği belirtildi.