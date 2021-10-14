Serdivan’da fırın ve pastaneler denetlendi

Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Serdivan’da bulunan fırınlar, pastaneler ve imalathanelere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Çalışan personelin hijyen eğitim sertifikalarının da kontrol edildiği denetimlerde zabıta ekipleri, hijyen kuralları ile korona virüs tedbirleri başta olmak üzere, gramaj ve fiyat tarifeleri konusunda işletmeleri bilgilendirdi. Serdivan Belediyesi’nden yapılan açıklamada halk sağlığının korunması amacıyla denetimlerin sıklaştırıldığı belirtilerek, maske ve mesafe konusunda hassas davranılması gerektiği vurgulandı.