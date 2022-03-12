Serdivan’da ekipler kar mesaisinde

Serdivan Belediyesi, yoğun kar yağışıyla birlikte ilçede olumsuz bir durum yaşanmaması için tuzlama ve kar küreme çalışmalarına devam ediyor.

Meteorolojiden yapılan kar yağışı uyarısıyla birlikte hazırlıklarını günler öncesinden tamamlayan Serdivan Belediyesi karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. İlçede yayaların ve sürücülerin yollarda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması ve günlük yaşamın aksamaması için ekipler 24 saat boyunca sahada çalışmalarına devam ediyor.