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Serdivan’da duygu sömürüsü yapan dilencilere operasyon
SERDİVAN BELEDİYESİ, YAKLAŞAN KURBAN BAYRAMI’NI FIRSAT BİLİP İNSANLARIN MANEVİ DUYGULARINI İSTİSMAR ETMEK İSTEYEN DİLENCİLERE YÖNELİK OPERASYON GERÇEKLEŞTİRDİ.
SAKARYA 29.07.2020, 12:31
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Serdivan Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı’nı fırsat bilip insanların manevi duygularını istismar etmek isteyen dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Son yapılan denetimlerde, cami önlerinde ve sosyal hayatın hareketli olduğu caddelerde bekleyerek vatandaşlardan para isteyen dilenciler zabıta ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Zabıta Müdürlüğü’ne götürülerek üzerilerindeki paralara el konulan dilenciler hakkında Kabahatler Kanunu gereğince yasal işlem uygulandı. Belediye görevlileri, vatandaşları duygu istismarı yapan dilencilere itibar etmemeleri konusunda uyardı.
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