Serdivan’da damaklar aşureyle tatlandı

Serdivan Belediyesi Muharrem Ayı münasebetiyle vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Serdivan Fatih Camii yanında gerçekleştirilen aşure ikramına Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Serdivan Kaymakamı Ali Candan, Meclis Üyeleri, İlçe Jandarma Komutanı Ast. Kd. Bşç. Nuri Çiftçi, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, İlçe Kadın Kolları Başkanı Siber Bacı, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sinan Düman, Milliyetçi Hareket Partisi Serdivan İlçe Başkanı Yaşar Kara, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Dere, Muhtarlar da katılarak vatandaşlara ve esnafa aşure ikramında bulundu.

Milletin birlik ve beraberliği için edilen duaların ardından kazanın başına geçen Başkan Alemdar ve protokol üyeleri programa katılan vatandaşlara ve esnafa aşure ikram etti. Aşure geleneğini Serdivan’da her yıl yaşattıklarını ve vatandaşlarla bereketi, muhabbeti paylaştıklarını belirten Başkan Alemdar, "Muharrem ayı münasebetiyle düzenlediğimiz ve paylaşmanın, bereketin simgesi olan aşure etkinliğimizde vatandaşlarımızla buluştuk. Katılan herkese teşekkür ediyor, Muharrem Ayı’na tekrar kavuşup aynı güzellikleri birlikte bir kez daha yaşamayı temenni ediyorum" dedi.