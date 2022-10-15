Serdivan’da asfalt seferberliği sürüyor

Serdivan Belediyesi ekipleri, Köprübaşı Mahallesi’nde tamamladıkları asfalt çalışmalarının ardından Yazlık Mahallesi için harekete geçti.

Konu ile ilgili açıklama yapan Serdivan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, amaçlarının asfalt sezonu sona ermeden hedeflenen programı tamamlamak olduğunu söyledi. Yazlık Mahallesi’nde asfalt öncesi hazırlıklarda kazım işlemlerinin tamamlanmasının ardından 4418 ve 4419 sokaklarda sıcak asfalt serimine geçildiği belirtildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından vatandaşların kış gelmeden ulaşım konforunun sağlanacağı ifade edildi.