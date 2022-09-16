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Serdivan’da asfalt çalışmaları sürüyor
Serdivan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü asfalt ekipleri, Meşeli Mahallesi’nde başlattığı asfalt çalışmalarını sürdürüyor.
SAKARYA 16.09.2022, 16:38
Serdivan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü asfalt ekipleri, Meşeli Mahallesi’nde başlattığı asfalt çalışmalarını sürdürüyor.
Serdivan genelinde yol bakım-onarım ve asfalt çalışmalarını devam ettiren Serdivan Belediyesi’den yapılan açıklamada; ilçenin tamamında çalışmaların titizlikle sürdürüleceği, ulaşımda konforunun kısa sürede sağlanacağı belirtildi. Hamitabat ve Vatan Mahallelerinde asfalt serimini tamamlayan Serdivan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Meşeli Mahallesi’nde 2452. sokakta sıcak asfalt serimine devam ediyor.
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