Serdivan’da asfalt çalışmaları devam ediyor

İlçe genelinde vatandaşların daha rahat ve güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlayabilmeleri için çalışmalar yürüten Serdivan Belediyesi, 24 mahallede planlanan program dahilinde yol çalışmalarını sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, son olarak Arabacıalanı Mahallesi Deniz Sokak’ta altyapı çalışmaları tamamlanan yolları asfalt ile kapladı. Ekiplerin yoğun çalışması ile yol konforu sağlanan 205 metre uzunluğundaki sokak, 304 ton asfalt kullanılarak modern bir görünüme kavuşturuldu.