Serdivan yaza hazırlanıyor

Yaza hazırlık yapan Serdivan Belediyesi, ilçenin her noktasında peyzaj ve çevre düzenlemelerini aralıksız sürdürüyor.

Serdivan Belediyesi Temizlik İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçenin her noktasında çim biçme işlemleri ile düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Park ve bahçelerin yanı sıra çocuk oyun alanları, sosyal donatı alanları, kaldırım ve yol kenarları ile yürüyüş güzergahları yabani otlardan arındırılırken bu alanlardaki ağaç ve süs bitkilerinin de detaylı bakımı yapılıyor. Otuzikievler ve İstiklal Mahallesi’nde yapılan işlemlerin ardından arta kalan atıklar da tek tek toplanarak güzergah yaz dönemine hazır hale getirildi.