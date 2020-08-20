Serdivan Millet Bahçesi’nde sona gelindi
SERDİVAN BELEDİYESİ TARAFINDAN ARABACIALANI VE KÖPRÜBAŞI MAHALLELERİNİN KESİŞTİĞİ NOKTADA HAYATA GEÇİRİLEN SERDİVAN MİLLET BAHÇESİ’NDE ÇALIŞMALARDA SONA GELİNDİ.
Serdivan Belediyesi tarafından Arabacıalanı ve Köprübaşı Mahallelerinin kesiştiği noktada hayata geçirilen Serdivan Millet Bahçesi’nde çalışmalarda sona gelindi.
İçerisinde kafeterya, mescitler, bebek bakım alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, çocuk oyun grupları, spor alanları ve sosyal alanların yer alacağı Serdivan Millet Bahçesi, bölgeye ayrı bir değer katacak. Proje kapsamında yürüyüş yollarının yanı sıra farklı tür ve büyüklüklerde yapraklı ağaç grupları, ibreli ağaç grupları ve çalı grupları bulunacak. Toplamda 29 bin metrekarelik yeşil alana sahip olan Serdivan Millet Bahçesi led aydınlatma sistemi ile donatılırken alanın güvenliği de 24 saat kamera sistemiyle sağlanacak.
Serdivan Millet Bahçesi, 275 metrekarelik millet kıraathanesiyle de 7’den 70’e tüm vatandaşlara hizmet verecek. Vatandaşların dinlenebileceği kafeterya, keyifle yürüyüş yapabilecekleri 800 metrelik bir yürüyüş alanı, sessiz bir ortamda okuma yapabilecek salonu ile tüm bölgenin büyük kısmını oluşturan yeşil alanıyla göz dolduran Millet Bahçesinde çalışmalar büyük oranda tamamlandı. Ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışması yapılarak peyzaj düzenlemesi tamamlanan Millet Bahçesi’nde vatandaşlar, keyifli vakit geçirebilecekleri fiziki mekanlardan faydalanmanın yanı sıra ücretsiz internet hizmetinden de yararlanabilecek.
Konu ile ilgili Serdivan Belediyesi’nden yapılan açıklamada yürüyüş ve bisiklet yollarının sıcak asfaltla kaplandığı bunun yanı sıra Millet Bahçesine çıkan yolların da yine sıcak asfaltla yenilendiği ifade edilirken çalışmaların tamamlanması ile birlikte Serdivan Millet Bahçesinin kapılarını açarak vatandaşlara hizmet vermeye başlayacağı belirtildi.
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