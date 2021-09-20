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Serdivan Millet Bahçesi’nde çocuk sesleri

Pandemi tedbirleri nedeniyle açık hava aktivitelerinden uzak kalan çocuklar, 19 Eylül Pazar Günü Serdivan Belediyesi’nin Serdivan Millet Bahçesi’nde düzenlediği etkinlikle benzersiz deneyimler yaşama imkanı buldu.

SAKARYA 20.09.2021, 19:16
Serdivan Millet Bahçesi’nde çocuk sesleri

Pandemi tedbirleri nedeniyle açık hava aktivitelerinden uzak kalan çocuklar, 19 Eylül Pazar Günü Serdivan Belediyesi’nin Serdivan Millet Bahçesi’nde düzenlediği etkinlikle benzersiz deneyimler yaşama imkanı buldu.

Çocukların sanat, spor ve eğlenceyle sağlıklı bir geleceğe ulaşmasını amaçlayan “Serdivan Millet Bahçesi’nde Buluşuyoruz” etkinliği yoğun bir ilgiyle karşılandı. Farklı yaş gruplarının sosyalleşmesi, fiziksel, bilişsel ve psikososyal gelişiminin desteklenmesi amacıyla gerçekleşen etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi. Her köşesinde farklı bir konseptte hazırlanan oyun ve yarışma alanlarında çocuklarını eğlendiren ebeveynler güzel havanın ve Serdivan Millet Bahçesi’nin tadını çıkarma fırsatı buldular.

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın ev sahipliği yaptığı programda, etkinlik alanını ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Necdet Tömekçe, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, ve AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, katılan vatandaşlarla sohbet edip çocukların eğlencesine ortak oldu.

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