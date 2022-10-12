Serdivan Meclisinde 2023 bütçesi görüşüldü

Gerçekleşen meclis toplantısında 2 adet gündem maddesi görüşüldü. Meclis toplantısında, bir önceki mecliste ilgili komisyonlara havale edilen 2 gündem maddesi oylandı. Gündem maddelerinden Serdivan Belediyesi’nin 2023 Mali Yılı Bütçesi ön plana çıkarken, görüşülen gündem maddelerinden biri oy birliği, biri oy çokluğu ile kabul edildi.

Belediyeden yapılan açıklamada bir sonraki meclisin 1 Kasım 2022 Salı günü gerçekleştirileceği bildirildi.