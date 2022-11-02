Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi yine dolu dolu

Kurulduğu günden bu yana felsefi, bilimsel ve sanatsal alanda çalışmalarını sürdüren Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi, 2022-2023 döneminde de birbirinden önemli isimleri ağırlayacak. 5 hafta sürecek programın açılış dersini sanat tarihi alanında yaptığı çalışmalarla tanınan Prof. Dr. Selçuk Mülayim gerçekleştirecek.

Anadolu’nun Akademisi parolasıyla, ulusal ve uluslararası filozof, araştırmacı, akademisyen ve yazarları Serdivan’da ağırlayan Fikir ve Sanat Akademisi 2022-2023 Güz Dönemi derslerini ilan etti. 1-12 Kasım 2022 tarihleri arasında fikirvesanatakademisi.org üzerinden başvuruları alınacak olan program 5 hafta sürecek. Her katılımcının en fazla 3 derse başvurabileceği program, Kasım-Aralık ayları boyunca devam edecek. Katılımcılar her dönem olduğu gibi bu dönem de derslerden ücretsiz olarak faydalanabilecek.

Fikir ve Sanat Akademisi’nin Güz Dönemi programının açılış dersini sanat tarihi alanında yaptığı çalışmalarla tanınan Prof. Dr. Selçuk Mülayim gerçekleştirecek. Mülayim, “Eski Kuşaktan Notlar” başlığıyla 11 Kasım 2022 Cuma günü saat 19.00’da Fikir ve Sanat Akademisi’nde katılımcılara hitap edecek. Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi’nin açıkladığı takvime göre 16 farklı isim, 16 ders başlığıyla 5 hafta sürecek akademi programında, başvurusu kabul edilen katılımcılarla buluşacak. Cengiz Çakmak, Rahmi Karakuş, Güray Süngü, Ömer Türker, Cüneyt Kaya, Soner Duman ve Bekir Ünlüataer gibi alanında uzman isimler, Akademi’nin 2022-2023 Güz Döneminde yer alacak.

Programa başvuran katılımcılar başvuru sonuçlarını 13 Kasım Pazar günü fikirvesanatakademisi.org üzerinden öğrenebilecek.