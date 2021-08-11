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Serdivan Çocuk Bahçesine yoğun ilgi

Serdivan Belediyesi tarafından düzenlenen Serdivan Çocuk Bahçesi atölyeleri başladı.

SAKARYA 11.08.2021, 16:59
Serdivan Çocuk Bahçesine yoğun ilgi

Serdivan Belediyesi tarafından düzenlenen Serdivan Çocuk Bahçesi atölyeleri başladı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada atölye çalışmalarının pandemi şartlarına uygun olarak gerçekleştirildiği belirtildi. 3-12 yaş arası çocuklara yönelik olarak düzenlenen Çocuk Bahçesi’ndeki etkinliklerin sınırlı sayıda kontenjanla gerçekleştiği belirtilirken, atölyeler çalışmalarının 4 hafta boyunca devam edeceği dile getirildi. Dekoratif Çamur Şekillendirme’den Oyuncak Tasarımı’na, Dekoratif Obje Tasarımı’ndan Çiçek Ressamlığı’na, Masal Resimleme’den, Sulu Boya ve Karikatür’e kadar birbirinden farklı atölyelerin yer aldığı Serdivan Çocuk Bahçesi’nin, öğrenciler ve veliler tarafından büyük bir ilgi gördüğü ifade edildi.

Yoğun talebe bağlı olarak başvuruların açıldığı ilk andan itibaren kayıtlara yoğun ilgi gösterildiğini ve ek sınıfların açıldığını ifade eden yetkililer tarafından, atölyelere her hafta yeniden kayıt yapılması gerektiği dile getirildi. Her yeni haftanın eğitici ve eğlenceli atölyelerine ücretsiz kayıt yapmak isteyenlerin fikirvesanat.org/etkinlik.php adresini ziyaret edebileceği belirtildi.
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