Serdivan Çocuk Akademisi’ne Etnospor’da büyük ilgi

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen 5’inci Etnospor Kültür Festivali’ne katılan Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi 9-12 Haziran tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen 5’inci Etnospor Kültür Festivali’ne katıldı. 4 gün boyunca devam eden Festival aileler, yetişkinler ve çocuklar tarafından yoğun ilgi ile karşılandı. Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi’nin Oyuncak Tasarım Atölyesi ile yer aldığı festivalde 3-12 yaş çocuklar kendi el becerileri ile oyuncak tasarladılar. Ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gören Çocuk Akademisi standına, 4 gün boyunca 8 bin çocuk misafir oldu.