Serdivan Çocuk Akademisi’nde Ramazan coşkusu

Çocuklar için birbirinden güzel eğitimlerin yer aldığı Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi’nde 4 hafta sürecek olan Ramazan Atölyeleri başlıyor.

4 hafta boyunca devam edecek olan atölyelere başvuruların her Pazartesi günü saat 10.00’da fikirvesanat.org üzerinden alınacağı belirtilirken, Salı-Çarşamba-Cuma ve Cumartesi Günleri 5-12 yaş grubu için Değerler Eğitimi, Ramazan ve Terimler Atölyesi ve Tekne Orucu Atölyesi olacağı ifade edildi. Tekne Orucu Atölyesiyle; Ramazan ayıyla beraber gelen aç kalma, halden anlama, iradeye hakim olma, birlik ve beraberliği pekiştirme duygularını öğretmenin maksatlandığı ve çocuklara Ramazan bilinci kazandırmak amacıyla öğle ezanı vaktinde iftar sofraları kurularak keyifli vakit geçirme imkanı sunulacağı dile getirildi.

Fikirvesanat.org adresinde yer alan etkinlik takviminden atölye ve derslerin gün ve saatlerini takip edilebileceği bildirilirken, Serdivan Çocuk Akademisi atölye başvurularının haftalık olarak yenilendiği ve başvuruların online olarak gerçekleştirilebileceği belirtildi.