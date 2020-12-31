Serdivan Belediyesi’nden yeni yıl tedbirleri

Serdivan Belediyesi’nden yapılan açıklamada; Perşembe akşamı 21.00’dan Pazartesi sabah 05.00’a kadar sürecek yılbaşı kısıtlamaları kapsamında ilçe genelinde tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.

Ekipler vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için bu sürede sahada olmaya devam edecek. Sokak hayvanları için ilgili birimler kent genelindeki beslenme alanlarına mama ve su takviyesi yapacak. Temizlik ekipleri tarafından ilçe genelindeki tüm cadde ve sokaklar başta olmak üzere vatandaşların yoğun olarak kullandığı noktalarda dezenfekte çalışmaları devam edecek.

Kısıtlamanın olduğu günlerde Zabıta Müdürlüğü ekipleri de denetimlerini sürdürecek.

Sosyete, Agora ve Bahçelievler semt Pazarları da il genelinde alınan karar kapsamında yılbaşı kısıtlamaları öncesi Perşembe günü hizmet verecek. Vatandaşların kısıtlama günlerinde tüm talep ve şikayetlerini 44454 50 çağrı merkezinden Belediye’nin ilgili birimlerine iletebilecekleri belirtildi.