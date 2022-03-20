Serdivan Belediyesi’nden hafta sonunda kar mesaisi

Serdivan Belediyesi hafta sonu ilçenin dört bir yanında etkisini gösteren yoğun kar yağışına anlık olarak müdahale etti.

Karla mücadele ekipleri başta yüksek kesimler olmak üzere tüm mahallelerde karla mücadelesini gerçekleştirdi. Teyakkuz halinde olan ekipler ihtiyaç duyulan bölgelerde çalışmalarına ise devam ediyor. Kar yağışının devam etme ihtimaline karşı yol güvenliğinin sağlanması adına iş makinelerini hazırda bekletiyor.