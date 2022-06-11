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Serdivan Belediyesi yaşlılar için piknik düzenledi

Serdivan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yaşlılara moral vermek sebebiyle Poyrazlar Gölü Mesire Alanı’nda piknik organizasyonu düzenlendi.

SAKARYA 11.06.2022, 12:16
Serdivan Belediyesi yaşlılar için piknik düzenledi

Serdivan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yaşlılara moral vermek sebebiyle Poyrazlar Gölü Mesire Alanı’nda piknik organizasyonu düzenlendi.

Programa Belediye Başkan Yardımcısı Selvet Karaoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Serdivan İlçe Başkanı Yaşar Kara, Büyük Birlik Partisi Serdivan İlçe Başkanı Halil Buğaçayır ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bir gün değil, her gün yaşlı vatandaşların hizmetinde oldukları belirtilirken, Yaşlı Destek Hattı bünyesindeki hayat çağrısı ekibinin tüm olumsuz durumlara karşı hem eğitim hem de ekipman yönünden yetkin ve donanımlı olduğu ifade edildi.

Güzel havanın tadını çıkaran yaşlı vatandaşlar doyasıya eğlenirken, Serdivan Belediyesi yetkililerine organizasyon için teşekkürlerini iletti.

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