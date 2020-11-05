Serdivan Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı
SERDİVAN BELEDİYESİ VE SERDİVAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA HALK EĞİTİM KURSLARI İÇİN İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI.
Serdivan Belediyesi ve Serdivan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Halk Eğitim Kursları için iş birliği protokolü imzalandı.
Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar protokol imza töreni öncesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Dere ve şube müdürlerini makamında ağırladı, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Halk eğitim merkezlerinin; hayata hazırlama, tasarlama, üreterek mesleki yeterlilik kazandırma gibi birçok önemli fonksiyonu yerine getirdiğini ifade eden Alemdar; eğitsel, bilimsel ve üretim eksininde paydaş kurumlarla işbirliğinde olmaya devam edeceklerini belirtti. Halk eğitim merkezinin daha güçlü ve üretken hale gelmesi için katkı sunmayı sürdüreceklerinin altını çizen Alemdar, protokolün hayırlı olmasını temenni ederek tüm kursiyerlere ve eğitmenlere başarılar diledi.