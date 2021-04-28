Serdivan Belediyesi tam kapanmaya hazır

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı tam kapanma süreci ile ilgili Serdivan Belediyesi’nin tüm önlemlerini aldığını söyledi.

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar; 22 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasındaki tam kapanma döneminde vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamayacaklarını ve belediyenin tüm hizmetlerinin aynı şekilde devam edeceğini belirtti. Bu süreçte kriz merkezi üzerinden çalışmaların koordine edileceğini ifade eden Başkan Alemdar; temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen hizmetlerin de aksatılmadan sürdürüleceğini belirtti.

Salgın süresince maskeden gıdaya, dezenfekte işlemlerinden çölyak hastalarının ihtiyaçlarının karşılanmasına kadar ihtiyaç duyulan her konuda deneyim sahibi olduklarını ve süratle aksiyon alarak tüm ihtiyaçların anında karşılandığını belirten Alemdar, tam kapanma döneminde de bu deneyimden faydalanarak vatandaşlar için tam kadro sahada olacaklarını söyledi.

Alemdar salgının en kısa sürede atlatılabilmesi adına bilim kurulunun tavsiyesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından alınan tam kapanma kararının herkes tarafından olumlu karşılandığını belirtirken, devletin salgınla mücadele çerçevesinde yerel yönetimlere sağladığı tüm imkanların aynı şekilde süratle ve kesintisiz olarak vatandaşların hizmetine sunulduğunu belirtti.

Tam kapanma döneminde “Yalnız Değilsin Serdivan” sloganıyla çalışmaları sürdüreceklerini belirten Yusuf Alemdar; bu süreçte sağlıktan beslenmeye kadar sokak hayvanlarının tüm ihtiyaçlarının da yine belediye tarafından karşılanmaya devam edileceğini dile getirdi.

İçinden geçilen sürecin zorluğuna vurgu yapan ve tüm tedbirlerin toplumun sağlığı için alındığını dile getiren Alemdar; “Bu sürecin hepimiz için zor olduğunun farkındayız. Esnafından işçisine, ev hanımından öğrencisine hepimiz bir an önce eski normal yaşantılarımıza dönmeyi istiyoruz. Bunun için alınan kararlara mutlaka uymalıyız. Biraz daha sabretmemiz gerekiyor. Bu süreçte biz tüm personelimizle vatandaşlarımız için 24 saat sahada olmaya devam edeceğiz. Bu bayramı evlerimizde geçirsek de sabrımızın sonunda kazanan biz olacağız. Daha nice bayramları yine bir arada kutlayacağız” dedi.