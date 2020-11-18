banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Bakan Koca'dan grip aşısı açıklaması!
Bakan Koca'dan grip aşısı açıklaması!
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Çakıcı’ya mafya bozuntusu demek rezilliktir
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Çakıcı’ya mafya bozuntusu demek rezilliktir
Yoksullara yardım için zenginlere ek vergi getirildi
Yoksullara yardım için zenginlere ek vergi getirildi
Borsa yeniden rekora gidiyor
Borsa yeniden rekora gidiyor

Serdivan Belediyesi, korona virüs denetimlerini sıklaştırdı

Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri korona virüs önlemleri kapsamında ilçe genelinde kapalı ve açık alanlardaki denetimlerini sıkılaştırdı.

SAKARYA 18.11.2020, 18:14
2
Serdivan Belediyesi, korona virüs denetimlerini sıklaştırdı

Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri korona virüs önlemleri kapsamında ilçe genelinde kapalı ve açık alanlardaki denetimlerini sıkılaştırdı.

İçişleri Bakanlığı’nın korona virüs salgını ile ilgili açıkladığı yeni tedbirler kapsamında Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, emniyet birimlerinin de katıldığı denetimlerde tüm kafe, restoran, lokanta, pastane, fırın ve pazar yerlerini denetledi. Yeni genelgede yayınlanan tedbirler hakkında esnafı bilgilendiren ekipler, işletmeleri tek tek dolaşarak hijyen, maske ve eldiven kullanımı, ürünlerin son kullanma tarihleri gibi konularda denetim gerçekleştirdi. Son günlerde artan vaka sayısına bağlı olarak alınan yeni kararlara uyulması noktasında Serdivan genelinde ilgili kurumlarla birlikte denetimlere devam edileceği belirtildi.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
13°
parçalı bulutlu
banner378