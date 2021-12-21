Serdivan Belediyesi kara hazır

Tüm yurdu etkisi altına alan soğuk hava dalgası Sakarya’da da etkisini göstermeye başladı. Bu gece başlaması beklenen kar yağışının önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor.

Serdivan Belediyesi de soğuk ve hava ve kar yağışı uyarılarıyla ilgili tüm hazırlıklarını yaptı. Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, hazırlıklarla ilgili yaptığı açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün bölgemiz için vermiş olduğu soğuk hava ve kar yağışı uyarısı ile birlikte Serdivan Belediyesi olarak bizler de her türlü tedbiri aldık. Yoğun kar yağışı neticesinde, ana arterler başta olmak üzere, ulaşım ağı açısından önem arz eden yollarımıza yönelik planlama ve koordinasyon, teknik ekiplerimiz tarafından hazırlandı. 24 saat görevimizin başındayız” ifadelerine yer verdi.