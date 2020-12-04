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Serdivan Belediyesi hafta sonu için bilgilendirdi

İçişleri Bakanlığı’nca yayınlanan yeni tedbirler kapsamında bugün saat 21.00’de başlayıp Pazartesi sabahı 05.00’e kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili Serdivan Belediyesi ilçe genelindeki işletmelerin çalışma saatleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

SAKARYA 04.12.2020, 18:08
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Serdivan Belediyesi hafta sonu için bilgilendirdi
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İçişleri Bakanlığı’nca yayınlanan yeni tedbirler kapsamında bugün saat 21.00’de başlayıp Pazartesi sabahı 05.00’e kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili Serdivan Belediyesi ilçe genelindeki işletmelerin çalışma saatleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

Zorunlu ihtiyaçların karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla; 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlar hariç, herkesin ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçilerden 10.00 ile17.00 saatleri arasında yararlanabileceği ifade edildi. Lokanta ve restoran tarzı işyerleri de sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri 10.00 ile 20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunacak. Cumartesi ve Pazar günleri ekmek fırınlarının da açık olacağı ve satış yapılacağı ifade edildi. Hafta sonu kısıtlamaları kapsamında Serdivan’da tüm tedbirlerin alındığı ifade edilirken, vatandaşlara da mümkün mertebe evlerinde kalmaları ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda duyarlılık çağrısında bulunuldu.
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