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Serdivan Belediyesi çalışanlarına KVKK eğitimi
Serdivan Belediyesi’nde ’Hizmet İçi Eğitim Programı’ kapsamında 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) eğitimi verildi.
SAKARYA 14.01.2021, 17:52
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Serdivan Belediyesi’nde ’Hizmet İçi Eğitim Programı’ kapsamında 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) eğitimi verildi.Serdivan Belediyesi Meclis Salonu’nda sosyal mesafe kurallarına uygun olarak verilen eğitim, Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Sezercan Bektaş tarafından belediyenin birim veri envanter sorumlularına yönelik olarak gerçekleştirildi. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kullanıcı şifre kullanımı ve güvenliği konularında farkındalık kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen eğitim kapsamında, ‘kişisel veri nedir?’, ‘kişisel veri işleme için temel ilkeler nelerdir?’, ‘kişisel verileri temel ilkelere göre işleme yükümlülüğü’, ‘bilgi güvenliği ihlali ve ihlale müdahale süreçleri’ anlatıldı.
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