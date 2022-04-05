Serdivan Belediye Meclisi iftarda buluştu

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ile Belediye Meclis Üyeleri, iftar yemeğinde bir araya geldi.

Serdivan Belediye Meclis Üyeleri, Nisan ayı olağan meclis toplantısının ardından Başkan Yusuf Alemdar’ın verdiği iftar yemeğinde hep birlikte oruç açtı. İftar sofrasında belediye meclisindeki mesai arkadaşlarıyla sohbet eden Başkan Alemdar, “Birlik ve beraberlik duygularının yaşandığı Ramazan Ayı’nda sizlerle aynı sofrayı paylaşmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Bugün Serdivan Belediyesi başarılı işlere imza atıyorsa bunda birlik olmamızın çok büyük bir katkısı var. İftar yemeğinde bir araya gelerek bu gücümüzü bir kere daha hissetmiş olduk. Meclis üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.