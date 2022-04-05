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Seracılık Mükemmeliyet Merkezi’nde 65 bin kök domates fidesi dikildi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Akyazı Kuzuluk’ta inşa çalışmaları sona yaklaşan Seracılık Mükemmeliyet Merkezi’nde fide dikimini gerçekleştirdi. Topraksız ve jeotermal ısıtmalı tarım üretimi konusunda model olacak projede ilk dikimlerin yapıldığını ifade eden Yüce, yaklaşık 65 bin domates fidesinin dikiminin yapılacağını söyledi. Yüce, 25 dönümde 1250 ton domates üretimi yapacaklarını da vurguladı.

SAKARYA 05.04.2022, 13:31
Seracılık Mükemmeliyet Merkezi’nde 65 bin kök domates fidesi dikildi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Akyazı Kuzuluk’ta inşa çalışmaları sona yaklaşan Seracılık Mükemmeliyet Merkezi’nde fide dikimini gerçekleştirdi. Topraksız ve jeotermal ısıtmalı tarım üretimi konusunda model olacak projede ilk dikimlerin yapıldığını ifade eden Yüce, yaklaşık 65 bin domates fidesinin dikiminin yapılacağını söyledi. Yüce, 25 dönümde 1250 ton domates üretimi yapacaklarını da vurguladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’ye örnek projesi Seracılık Mükemmeliyet Merkezi’nde fide dikimleri başladı. Başkan Ekrem Yüce, dikim çalışmalarına katılarak projede gelinen son noktaya ilişkin bilgiler paylaştı. Topraksız tarım tekniği ile jeotermal ısıtmalı tam otomasyon sistemine sahip tarım modeli olan bu projede ilk dikimlerin yapıldığını ifade eden Yüce, yaklaşık 65 bin domates fidesinin dikileceğini söyledi.

Projede çalışmaların sona yaklaşmasıyla birlikte fide dikimlerini de başlattıklarını ifade eden Başkan Ekrem Yüce, ‘Örtü altı üretim’ modeliyle yıl boyu üretim yapılacağını paylaştı. Yaklaşık 65 bin kök fidenin dikimini gerçekleştirdiklerini dile getiren Yüce, yaz mevsiminin başlarında ürün almaya başlayacaklarını belirtti. Ayrıca Başkan Yüce, merkezde çalışanlara yönelik Ziraat Mühendisi eşliğinde uygulamalı eğitimler sunulduğunu da paylaştı.

Tarımda Sakarya’ya ivme kazandıran çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Ekrem Yüce, “Üretim modellerimizi dünyaya örnek bir çalışmayla daha genişlettik. Seracılık Mükemmeliyet Merkezi ile inşallah jeotermal ısıtmalı üretime başlıyoruz. 25 dönümün tamamında bu model ile üretim yapacağız. Dönümde 50 ton üretim bekliyoruz. Toplamda ise 1250 tona tekabül ediyor. Tesisimiz de artık son kontroller yapılıyor. Sakarya’nın potansiyelini dünyaya göstermek istiyoruz. Sakarya’mıza hayırlı olsun” dedi.

Tarımda model olacak proje

Yüce, projenin Türkiye’nin tarım geleceğine katkı sunacağını belirterek, “Bu proje Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor. Tarımda doğal kaynaklarımızı en iyi şekilde kullanarak, üreticiyi ve tüketiciyi bir araya getiriyoruz. Bu proje her aşamasıyla, her ayrıntısıyla seracılık alanında büyük bir örnek teşkil edecek. Biz hepsine öncülük etmek, onlara yol göstermek için çalışmalara başlıyoruz. Şehrimizin ekonomisine, tarımına ve geleceğine katkı sağlayacak projenin rol model olacağına inancımız tam. İnşallah Sakarya tarımda örnek üretim modelleriyle öne çıkan şehir olmaya devam edecek” diye konuştu.

Kullanılacak teknikle verim maksimuma çıkacak

Yüce, ayrıca jeotermal enerji ve bambus arılarının yapacağı tozlaşmayla üretimin maksimum verimle süreceğini ifade ederek, “Otomasyon sistemi, topraksız tarım yöntemi, jeotermal enerji ve bambus arılarıyla tozlaşma sayesinde Seracılık Mükemmeliyet Merkezimizde birim alandan elde edilen verimi maksimum seviyeye çıkartacağız. 65 bin domates fidesinden 1250 tonluk domates verimi almayı hedefliyoruz. Sözleşmeli tarımsal üretim modelimizle üreticimizin ihtiyacı olan eğitim, ekipman, alan ve pazar gibi tüm gereklilikleri karşılamaya gayret ediyoruz. Böylece üretici kazanıyor, Sakarya’mız kazanıyor” şeklinde konuştu.

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