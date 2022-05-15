Şenliklerle açılan yeni sosyal tesiste yok yok

Akyazı ilçesinde futbol ve voleybol sahası, spor grupları, çocuk oyun alanları, idari bina ile piknik alanlarının da olduğu Akyazı Belediyesi Güzlek Mesire Alanı, vatandaşın hizmetine sunuldu.

Orman içinde yer alan mesire alanında, basketbol, futbol, voleybol sahaları, dev salıncak, oyun grupları, spor aletleri, piknik alanları ve mescit bulunuyor. Akyazı Belediyesi tarafından hazırlanan Güzlek Mesire Alanı’nın açılışı düzenlendi. Açılışta vatandaşlar çalan şarkılar eşliğinde eğlenirken, çocuklar ise oyun parklarında doyasıya eğlendi.

Açılışa; Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, Akyazı Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Turan, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Fehmi Talay, İlçe Jandarma Komutanı Semih Gümüşbaş, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Halkımızın taleplerine cevap verebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz"

Akyazı’da yeni bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Soykan, "Vatandaşlarımızın aileleri ile birlikte keyifli vakit geçirip, anılar biriktireceği bir mesire alanını oluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 9 bin metrekaresi belediyemizin tapulu mülkü olan ve sınırsız bir orman arazisine sahip mesire alanımızda trekking, kamp alanları, dev salıncak, oyun grupları, spor aletleri, piknik alanları, mescit ve idari bina yer alıyor. Bir ve beraber olarak canla başla mücadele verdiğimiz her santimetrekaresi ayrı güzelliklerde olan ilçemizde halkımızın taleplerine cevap verebilmenin mutluluğunu bir kez daha yaşıyoruz. Mesire alanımız ilçemize ve ilimize hayırlı olsun" dedi.

"Günümüz şartlarına ve yeni nesil turizme hitap eden güzel bir tesis oldu"

Geleceğe taşınacak en güzel hazinenin doğa olduğuna vurgulayan Vali Çetin Oktay Kaldırım ise "Muhteşem bir eser ortaya çıkmış. Günümüz şartlarına ve yeni nesil turizme hitap eden güzel bir tesis oldu. Belediye başkanımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Sakarya’mız muhteşem bir yer. Kendimi tam bir Akyazılı ve Sakaryalı olarak görüyorum. Türkiye’nin ve dünyanın nadide yerlerinden birisi burası. Kıymetini bilmemiz gerekiyor. Bereketli toprakların ne kadar kıymetli olduğunun fakrına varmalı ve korumamız lazım. Geleceğe taşınacak en güzel hazine doğadır. Doğamıza sahip çıkmalıyız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan kurdele kesimi ile Akyazı Belediyesi Güzlek Mesire Alanı açılışı gerçekleştirildi.